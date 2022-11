Après s'être fait licencier par l'université pour laquelle il donnait des cours de littérature à Montréal, Benjamin débarque à Paris pour un stage de recherche. Son quotidien d'intellectuel blasé et son idylle amoureuse avec Rose, jeune Parisienne dans la vingtaine, seront chamboulés lorsqu'une fusillade éclate au Café de Flore. S'ensuivra alors une odyssée désenchantée dans la Ville lumière et dans celle d'Athènes, des villes où les vestiges d'un passé et d'une culture s'effacent sous le poids d'un libéralisme de plus en plus sauvage. Voyage le long du crépuscule est un roman philosophique, parfois comique, quelques fois acerbe, souvent désabusé, mais surtout lucide sur le rapport qu'entretiennent les écrivains québécois avec la "Grande littérature européenne" . Une tentative, en somme, de comprendre une époque insaisissable où tout est porté à s'effriter.