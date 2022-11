Magazine Graou n°33 - Les gâteaux (déc 21/janv 22)

Miam Miam, on va se régaler ! Attention aux petites papilles, Graou s'installe en cuisine pour découvrir la pâtisserie et faire des gâteaux ! Entre les ustensiles à utiliser comme le fouet, la spatule et la balance et les habits qu'il faut mettre comme la toque et le tablier, Graou est tout excité ! Déchiffrer les recettes, compter les pommes, associer les formes des moules à leurs gâteaux, bien observer la vitrine du pâtissier pour apercevoir les différences entre la série d'éclairs au chocolat, tout devient magique pour jouer. Après un petit détour vers les Etats-Unis pour découvrir un peu de son histoire en images, il sera l'heure de fabriquer un jeu de plateau pour jouer à empiler les étages d'une pièce montée ! Devinettes, vocabulaire, initiation graphique sont aussi au programme sans oublier les autocollants pour agrémenter nos créations culinaires de toppings et, cerise sur le Graou, on dégustera des gâteaux-hérissons faits maison !