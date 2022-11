Les articles du New-York Daily Tribune. volume 1 (1851-1852)

Le premier volume des articles publiés par Marx et Engels dans le New York Daily Tribune couvre les années 1851-1852. En dépit du peu d'importance qu'ils ont retenu jusqu'alors, ces articles représentent pourtant un pan majeur de l'oeuvre des deux auteurs. Rédigés à un moment clé de leur parcours, juste après l'échec des révolutions en Europe, ils montrent Marx et Engels se confrontant directement aux questions économiques et politiques de leur époque. Ces articles représentent ainsi un matériau original, contenant des réflexions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs et anticipant des analyses qui seront plus tard développées dans leurs grands textes des années 1850 et 1860. Certains de ces articles sont inédits en français.