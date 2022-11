Un récit qui effleure l'histoire du Vietnam sur plus d'un siècle à travers le regard d'un homme et de son arrière-petite-fille. Un récit qui amène à s'interroger sur la faculté de l'être humain à dépasser ses peurs pour aller vers l'inconnu. Un récit qui fait voyager d'une autre façon. Sabine Goddet est en fauteuil roulant. Voyageuse dans l'âme, elle est juriste et l'auteur de récits de voyages. Son premier livre, Poussée par le vent, est paru chez Complicités en 2018. Le voyage de Sabine et de son compagnon de route Sébastien est une fenêtre ouverte sur les territoires du possible où le handicap finit par devenir un langage qu'on ne voit bien qu'avec le coeur. Comment revenir indemne d'un tel récit, c'est tout le risque qu'il y a à côtoyer le merveilleux et la profondeur des mots de cette aventurière des temps modernes. Patrick Segal.