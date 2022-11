Etats d esprit et motifs d action - volume i

La Théorie du Renversement Psychologique postule l'existence de quatre oppositions majeures qui structurent le flux de nos expériences quotidiennes. Selon cette théorie, l'on peut se trouver dans un état d'esprit sérieux ou enjoué, conformiste ou transgressif, centré sur soi-même ou centré sur autrui, et chercher à dominer son environnement ou bien à entrer en sympathie avec lui. Les motifs de nos actions sont, en permanence, associés à ces états d'esprit. Le présent ouvrage se veut une contribution empirique à cette théorie. Il offre une synthèse de toute une série de travaux ayant cherché à inventorier les motifs de nos conduites de santé : motifs à consulter un praticien, motifs à adhérer (ou non) à un traitement, motifs à recourir à la chirurgie (y compris esthétique), motifs à adopter (ou non) des comportements de protection, motifs à donner (ou non) ses organes, ou encore motifs à se porter volontaire comme soignant (en cas d'épidémie). La démarche qui est adoptée associe toujours approche qualitative et approche de vérification.