La ligerienne - les beguines du roi

Après Pérégrinations, Les béguines du roi est le second volet de La Ligérienne, chronique familiale des Le Meingre de Boucicaut, chevaliers et médecins dans le XIIIe siècle de saint Louis. Thibault a suivi le roi Louis IX en croisade obligeant Emma à gérer le domaine et l'hospice. La tâche est rude. L'éloignement rend le quotidien d'autant plus difficile que les secrets de famille se révèlent, dévastateurs. Le prix à payer sera considérable. De retour sur ses terres, le maître de Montlouis constate que le temps perdu ne se rattrape pas. Les enfants ont grandi et leur destin les éloigne. Le talent d'Isambour la propulse au palais, celui d'Alix la conduit vers le grand béguinage, Bérenger frappe à la porte du Temple... Les décisions royales prises à l'issue de la première croisade modifient en profondeur une société qui se modernise, la famille Le Meingre de Boucicaut ne peut que suivre sa voie.