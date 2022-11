Mon grand livre du dessin fantasy. Plus de 30 modèles en pas-à-pas

Illustrateur, créateur de personnages de jeux vidéo et dessinateur de bandes dessinées, Vincent Boulanger alias Follenn est passionné depuis toujours par le monde de la science-fiction et de l'heroic fantasy. Destinée à tous les amateurs de fantasy, voici sa méthode d'apprentissage pour représenter facilement un univers fantastique avec des outils simples. Etape par étape, à la gouache, au feutre ou au crayon de couleur, apprenez à reproduire plus de 30 personnages et créatures : guerriers redoutables, monstres maléfiques, dragons effroyables et mystérieux. Il y en a pour tous les goûts ! Laissez-vous emporter par les illustrations grand format puis, guidé par cet artiste passé maître dans l'art de la représentation de monstres, ouvrez grand les portes de l'imaginaire...