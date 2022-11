Les fusions et acquisitions sont des événements majeurs car elles peuvent changer radicalement l'avenir d'une entreprise. Bien que de nombreuses transactions paraissent intéressantes sur le papier, elles comportent une part importante de risque, et force est de constater que la plupart ne tiennent pas leurs promesses et détruisent la valeur des entreprises. Ces échecs systématiques sont le fruit d'un manque de préparation, de méthodologie et de stratégie. Il faut un sens du leadership et d'importantes compétences en matière d'exécution pour comprendre ses enjeux dès le début de l'opération. La portée ambitieuse de ce livre est de vous donner toutes les clés, quelle que soit votre niveau d'expérience, pour comprendre : ce qu'une opération implique pour votre entreprise, comment la préparer, comment la réaliser, tout en créant de la confiance tout au long du processus. Ce guide pratique est le plus complet proposé jusqu'à maintenant. Ecrit sur un ton clair et sans langue de bois, il détaille chaque étape, de l'élaboration d'une stratégie jusqu'à la valorisation, en passant par l'intégration, la planification d'une journée d'annonce réussie et la communication appropriée des promesses de rendement. Il met également l'accent sur ce qui se passe après l'entente, c'est-à-dire la réalisation des synergies promises et le maintien de la valeur à long terme pour les actionnaires. Cet ouvrage vous aidera à : clarifier vos idées et mettre en oeuvre votre vision conclure les bonnes opérations développer et exécuter votre stratégie de fusions et acquisitions éviter les pièges tenir vos promesses créer de la valeur réelle à long terme. C'est tout un art de mener à bien une fusion-acquisition, et ce livre vous fournira les ressources puissantes dont vous aurez besoin pour réussir ce processus souvent complexe et périlleux.