Eschaton. ICI FINIT LE RÈGNE DE L'HOMME

Les trois volumes des "Lettres à Didier" éditées par les soins de Sylvia Massias au Cerf entre 2010 et 2015 ont permis d'imposer le nom de Vincent La Soudière (1939-1993) comme un témoin majeur de la crise spirituelle de la fin du vingtième siècle, plus que jamais actuelle. Quelques publication antérieures avaient auparavant attiré l'attention sur le destin de cet homme inquiet qui, ayant écrit toute sa vie, n'aura achevé qu'un seul ouvrage de son vivant. L'ouvrage que nous publions aujourd'hui correspond au grand projet qui l'a occupé pendant les vingt dernières années de sa courte existence. "Eschaton" est un ensemble de fragments que Sylvia Massias a transcrits et ordonnés en suivant au plus près les plans et projets rédigés par l'auteur. On y suit un trajet spirituel qui, sous le signe d'une grande souffrance morale, vise à restaurer la confiance en la vie à la lumière de la foi chrétienne. Citons les mots de la préfacière et éditrice : "Eschaton exprime le grand désir de l'homme : celui d'être refondu ou recréé, de naître enfin, de devenir Homme et de connaître la Vie dans sa plénitude et sa croissance infinies. Il s'inscrit contre le " nihilisme de notre siècle"".