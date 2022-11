L'Inscription sacrée d'Evhémère de Messène, rédigée à la charnière du IVe et du IIIe siècle avant J. -C. , relate la découverte d'une île au large de l'Arabie, la Panchaïe, qui abritait un sanctuaire de Zeus contenant des inscriptions sacrées gravées sur une stèle. Celles-ci racontaient la geste des principaux dieux, présentés comme de puissants mortels divinisés. L'ouvrage, entre mythe et histoire, exerça une énorme influence et fut à l'origine du courant dit évhémériste, qui voyait dans les dieux des hommes divinisés pour leur puissance, leurs découvertes ou leurs bienfaits. Ce volume présente pour la première fois une traduction française de l'ensemble des reliquiae d'Evhémère. Le nouveau classement des témoignages et fragments proposé permet au lecteur de suivre la structure supposée de l'Inscription sacrée, tandis que l'introduction et le commentaire offrent une interprétation originale de l'ouvrage d'Evhémère, qui créait une mythologie nouvelle centrée sur la figure du roi-dieu conquérant et civilisateur Zeus, fondateur de la religion et image idéalisée d'Alexandre le Grand.