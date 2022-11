2050, des années après la dissolution de l'Etat français... Hanté par des cauchemars récurrents qui lui rappellent la disparition de son fils, Frédéric retourne dans sa ville natale. Il pense qu'étudier le journal intime de son enfant dans un environnement familier l'aidera à tranquilliser ses nuits. Mais la cité a bien changé pendant sa retraite dorée. Bâtie sur des principes de confiance et d'entraide dans un contexte écologique difficile, Ponsamaro a désormais pour devise "Liberté, Harmonie, Responsabilité" . Pour cette raison et bien d'autres, il tient absolument à dissimuler sa véritable identité : cet ancien homme de pouvoir souhaite rester dans l'ombre. Cependant, les rencontres d'une magicienne aux doigts de fée, d'un guérisseur adepte des expériences chamaniques et d'un mystérieux conteur contrarient ses intentions. Frédéric arrivera-t-il à comprendre les codes sociaux qui régissent la cité et à se faire une place au sein de cette culture, quitte à remettre en cause ses convictions ? A mi-chemin entre le thriller psychologique et le récit initiatique, Ponsamaro nous invite à nous interroger sur nos croyances et notre vision du monde, tout en délivrant un message d'espoir.