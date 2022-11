Au service secret de Marie-Antoinette Tome 8 : Crime et chat qui ment

A Versailles, les guerres de succession sont à la mode ! Quand un riche vieillard disparaît mystérieusement dans un incendie, ses héritiers jubilent. Pourtant, impossible de mettre la main sur son trésor ! Le seul à pouvoir les aider est un chat majestueux et hautain qui vivait avec la victime. Hors de question qu'il finisse entre de mauvaises mains ! Marie-Antoinette charge de sa protection sa modiste et son coiffeur - un duo d'enquêteurs amateurs, aux egos surdimensionnés, qui se chamaillent comme de vieux amants. Mais Rose et Léonard se retrouvent confrontés à une galerie de suspects hauts en couleur - sans parler du chat, qui a son petit caractère... Imaginez Marie-Antoinette, la plus glamour des reines françaises, en enquêtrice malgré elle. Cadavres et surprises loufoques au royaume de France ! La plus drôle des séries policières ! Frédéric Lenormand saupoudre depuis toujours ses intrigues historiques d'un humour savoureux. Récompensé par les prestigieux prix Arsène Lupin et Historia, il est l'auteur de la série Au service secret de Marie-Antoinette, dont déjà sept autres volumes sont disponibles aux Editions de la Martinière.