Cent Ans de solitude. 2 CD audio MP3

A Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendía voit, cent ans durant, les générations se succéder. Dans un tourbillon de tragédies, d'amours dévorantes, de superstitions et de guerres civiles, cette lignée connaît une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les trois âges de la vie : naissance, maturité et décadence. Epoustouflant et magnétique, Cent ans de solitude est l'un des plus grands romans du xxe siècle et a été admiré par des millions de lecteurs à travers le monde. Gabriel García Márquez est né en 1928 à Aracataca. Formé au journalisme, qu'il a toujours exercé avec passion, il a bâti une oeuvre romanesque qui a fait de la Colombie un mythe littéraire universel. En 1982, il a reçu le prix Nobel de littérature. Il est décédé en 2014. "Le Don Quichotte de notre temps". Pablo Neruda "L'ensemble de l'humanité devrait lire Cent ans de solitude". 