Les dames de Marlow enquêtent Tome 2 : Il suffira d'un cygne

"Impossible de résister au charme de Judith Potts, accro aux mots croisés et au whisky. Succulent ! " ELLE C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais ! Existe-t-il plus délicieusement anglaise et excentrique que Judith Potts, femme libérée de 77 ans, passionnée de mots-croisés et adepte de baignades nue dans la Tamise ? Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve régulièrement mêlée aux intrigues surprenantes de son petit village de Marlow. Comme ce jour où elle est invitée à fêter le mariage de Sir Peter Bailey, un riche héritier de la ville. La garden-party tourne au vinaigre : le futur époux est retrouvé mort dans sa chambre, écrasé... sous une armoire. Tout le monde pense à un terrible - et ridicule ! - accident. Tout le monde, sauf Judith et ses deux amies, Becks et Suzie : pour elles, pas de doute, c'est un meurtre... Robert Thorogood est le créateur et scénariste de la série à succès, Meurtres au paradis, suivie en France par cinq millions de spectateurs. Mort compte triple, la première enquête des Dames de Marlow, a été l'un des romans de cosy mystery le plus vendu en France en 2021, avec la série Agatha Raisinenquête de M. C. Beaton. Traduit de l'anglais par Sophie Brissaud