Variations pour une question

Raymond Boni et Guillaume Jankowski se rencontrent en 2020 autour d'un intérêt commun pour l'improvisation de l'instant. Leur entente musicale les amène à développer un duo, une forme facilitant un dialogue musical direct. Toujours entièrement improvisé, leur échange est porté par un travail rythmique vivant et une instantanéité jubilatoire - une création qui va chercher le chant intérieur. La guitare acoustique, partenaire peu commune de la batterie, souligne certaines couleurs, non sans rappeler à la fois le climat de leur environnement de vie (Montpellier) et leurs influences musicales communes : musiques traditionnelles, savantes et folkloriques d'un monde principalement ensoleillé ; musiques d'outre-Atlantique dans ses diversités. Liste des titres : 1 En un sens (03 : 29). 2 La source (05 : 00). 3 Le pas dans le pas (04 : 20). 4 Brise marine (02 : 17). 5 De zéro (03 : 21). 6 Faune en tableaux (02 : 52). 7 Lucertole (03 : 14). 8 Fried spices pot (02 : 11). 9 Funny birds, funny cats (02 : 02). 10 Le présent retiré (04 : 59). Durée totale : 33 : 47.