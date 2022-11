Batman Infinite N°3

Derrière les barreaux ! Après son ultime confrontation face au Magistrat, racontée par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ, Batman laisse momentanément la place à une nouvelle alliée, Miracle Molly, et à un vieil ennemi, l'Epouvantail, par James TYNION IV, DANI et Riccardo FEDERICI. Si le Chevalier Noir s'éclipse, c'est pour une bonne raison : son alter ego, Bruce Wayne, se retrouve en prison, par Mariko TAMAKI, Dan MORA et Viktor BOGDANOVIC. Mais le Détective de la Nuit n'a pas le temps de se reposer car, aux côtés du protecteur de Metropolis, il doit faire face à une tempête multiverselle, dans un récit endiablé réalisé par Gene Luen YANG et Ivan REIS.