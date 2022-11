Mes poèmes pour la planète

Cet album contient 14 poèmes illustrés sur le thème de l'écologie. Pour mieux protéger la planète, les enfants sont invités à lire et retenir des vers qui les inciteront à plus d'attention et de respect pour la nature et les animaux qui nous entourent. En fin d'ouvrage, l'autrice propose aux enfants d'écrire leur propre poème tout en les guidant à l'aide d'une fiche pédagogique. On pourra citer en référence : Animal de Cyril Dion, film sorti en 2021. Nombreux sujets abordés à l'école en EDD (éducation au développement durable) comme les animaux en péril, le réchauffement climatique, sont présents sous forme de courtes poésies illustrées par une artiste sérigraphe. A la rentrée 2021, une institutrice de CE1 a "testé" en milieu scolaire le poème Mais qui es-tu ? La classe a été partie prenante de l'aventure en proposant d'apprendre et de réciter le poème.