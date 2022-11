Yggdrasil Sentai T03. Vali

Dans le monde d'Alfheim, royaume des elfes blancs, né une petite fille : Magni. Issue du métissage de la princesse elfe et d'un humain, le roi elfe Freyr, voit d'un très mauvais oeil la naissance de cette enfant de sang mêlé. Sa race qu'il maintient la plus pure possible depuis des centaines d'années est sur le point d'être corrompue, d'autant que le nourrisson se rapproche plus du bébé géant que du petit elfe. Pour éloigner ce qu'il considère comme un monstre, il expulse Magni et son père du château Jetée dehors violemment, c'est avec son père blessé que la petite Magni s'engouffre dans la forêt en direction du Mont de Thor, une montagne dont on ne voit jamais le sommet. Notre héroïne devra malheureusement s'y rendre si elle souhaite accomplir le mystérieux destin évoqué par son père... Pendant ce temps, dans l'ombre des terres oubliées, se dresse une armée d'elfes noirs dirigée par Zoar prête à envahir le royaume blanc d'Alfheim.