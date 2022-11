Caoutchouc couinant numero cinq

Six bandes dessinées - trois de Roosevelt et trois de Krum - plus quatre illustrations parsemées dans l'album, dues à des artistes d'exception : Gaëlle Vejlupek, Victoria Suppan, Aldaran et Odrade. Comme son titre l'indique, cet album est un hommage à une revue qui a marqué les esprits de tous les lecteurs francophones des années 1970 : Métal Hurlant.