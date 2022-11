À vos souhaits - II. À votre santé

Une année s'est écoulée depuis la reconstitution du coeur. Charlotte a pris les rênes de la société A vos souhaits et tout semble rentré dans l'ordre. Cependant, une ombre plane, un mal étrange rôde et le coeur en est affecté. Quelle en est la raison ? Seul Benjamin Leneige peut enrayer ce mal. Seulement, personne ne connaît le lieu de son exil. L'équipe reconstituée va devoir partir à sa recherche et le libérer de sa prison dorée. Encore une fois, le temps leur est compté. Ils devront affronter d'autres dangers pour parvenir à leur but et, cette fois-ci, Sarah ne sera pas la principale intéressée.