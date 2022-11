Je préfère l’ailleurs aux haillons de la distance

Les poèmes du peintre et poète surréaliste Guy Girard sont au journal ou au récit de voyage ce qu'un oreiller est à une paire de sandales lorsque celles-ci ne sont pas ailées. Poèmes écrits pendant ou au retour de séjours plus ou moins longs en quelques pays d'Asie (Corée du sud, Chine...), d'Amérique du nord (Etats-Unis, Canada...) ou d'Europe (Grèce, Portugal...), ils se veulent des moments d'évidence lyrique, où se conjugue à l'observation d'une réalité tremblant sur ses lisières les injonctions d'un imaginaire étirant ses latitudes et longitudes vers la ligne d'un horizon semblable à ce pont traversé en Corée, qui est une "marelle de glace / sous laquelle les truites ont le coeur en feu" .