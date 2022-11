"Ces mots sont sortis sans prévenir. Les premiers m'ont connu adolescent, les derniers me découvrent quadragénaire. Ils témoignent de presque vingt-cinq ans de mes chemins, reflets de certaines étapes, certains passages. Des mots sur du papier, des mots et mon cÅur battant. J'ai tout couché au propre, sans rien attendre en retour, mais je crois en l'inattenduâ-" "Je hais les dimanches" chantait Juliette Greco ; l'auteur d'Un dimanche sans toi les hait-il lui aussi ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'aime pas l'absence, le manque, le videâ- Ce qui est certain, c'est que son ressort de vie c'est la présence, la satiété, le pleinâ- Le plein de gens, le plein de rythme et de mouvement, le plein d'enfantsâ- C'est ce qu'offre cet album, à lire et à entendre, au travers de 51 poèmes, accompagnés de la musique originale de The diving bells. L'auteur évoque, avec parfois un peu de nostalgie, mais sans mélancolie aucune, des souvenirs d'un parcours d'existence de 25 ans, pour ranimer et louer le