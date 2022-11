L'invention du Cap-Vert. De la créolisation

Comment est née la société insulaire du Cap-Vert ' Cette question, longtemps restée en suspens en raison d'une vision du passé confisquée par l'ancienne métropole, Lisbonne, trouve ici sa réponse. Le défi consiste à articuler les approches anthropologiques et historiques à travers trois périodes (les XVe-XVIe'siècles, du XVIIe siècle à 1980 et de 1980 à nos jours) afin de tirer les faits de l'oubli et comprendre les interactions entre courtiers luso-africains, esclaves et Portugais. Si la rencontre entre la culture des maîtres et celles des esclaves est inégale, cette minutieuse enquête nous révèle que, finalement, c'est le catholicisme qui s'est créolisé, engendrant une société profondément originale.