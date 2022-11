Le jardin secret de Violette

A la fin du 19e siècle. La misère sévit dans cette région rude du Morvan. La jeune Violette, qui vient de donner naissance à une petite fille, se sent obligée d'obéir à son mari Bertin qui l'encourage à aller, comme tant d'autres, "en nourriture" chez des bourgeois à Paris. Les nourrices y sont choyées et rentrent ensuite avec une bourse bien garnie. Ainsi, Violette se sacrifie, confiant sa petite Alexine à sa soeur Célie et c'est le coeur gros qu'elle part vers sa nouvelle vie. Mais la jeune femme a de la ressource en elle et elle trouve sa place dans ce monde si différent du sien. On l'apprécie, elle se cultive, visite la capitale mais ne pense qu'à son retour... Pourtant, une rencontre pourrait bien changer le cours de son destin...