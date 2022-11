Strasbourg 1900-1930 Art Nouveau Art Déco

ARGUMENTAIRE Présenter Strasbourg, c'est habituellement évoquer la ville médiévale alsacienne typique, ses maisons à pans de bois, ses lacis de ruelles aux noms évocateurs de l'Alsace traditionnelle, sa cathédrale. Il manquait à cette approche d'évoquer la création de la Neue Stadt : la ville nouvelle, née à la fin du XIXe siècle et que les Allemands lors de l'annexion mirent en oeuvre, venant tripler la superficie de la cité. Strasbourg devient alors un vaste champ d'expérimentation architecturale et accueille l'Art Nouveau avec ses lignes ondulantes largement inspirées par les formes végétales. Au sortir de la grande guerre de 1914-1918, Strasbourg à nouveau française, devient l'un des centres actifs et innovants de l'architecture Art Déco. Celle-ci ne s'adresse plus exclusivement aux bâtiments privés, mais s'étend aux logements collectifs et aux édifices industriels. LES AUTEURS Robert Dulau, ancien conservateur en chef du patrimoine et auteur de nombreux articles et ouvrages sur les monuments historiques, a été administrateur des châteaux de Coucy et de Pierrefonds. Il fut ensuite chargé des galeries de vitraux et de peintures murales françaises pour l'ancien musée des Monuments français, aujourd'hui Cité de l'architecture et du patrimoine, au Palais de Chaillot à Paris. Luc Boegly est un photographe d'architecture de réputation internationale.