Jardins d'ici et d'ailleurs

De l'exubérance hollywoodienne de Lotusland au jardin japonais de Murin-an, en passant par l'exceptionnelle diversité botanique de Kirstenbosch en Afrique du Sud, ou celle tout aussi admirable du jardin du col du Lautaret, perché à 2 100 m d'altitude dans les Hautes-Alpes, le monde est peuplé de jardins plus beaux et fascinants les uns que les autres. Depuis 2016, dans l'émission éponyme d'Arte, Jean-Philippe Teyssier et Sylvie Steinebach partent à la rencontre des plus beaux jardins du monde. En sélectionnant pour cet ouvrage dix jardins aux formes, aux contours et à la palette végétale variés, les deux auteurs nous invitent à "un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent" . Ce sont autant d'histoires de transmission et de passion, de couleurs et de formes, qui se révèlent dans ces lieux exceptionnels et fragiles qui nourrissent, sans faillir, nos imaginaires depuis plusieurs siècles.