"Le délire graphique de Corben retrouve le délire verbal d'Howard. Ainsi naquit "Bloodstar" , l'album (alors) le plus abouti de Corben selon certains". -- François Truchaud L'une des toutes premières BD au monde à être qualifiée de "roman graphique" , BLOODSTAR (1975) raconte l'épopée "heroic-fantasy" d'un jeune guerrier du peuple des AEsirs, dans les ruines d'un monde post-apocalyptique retombé dans la barbarie. Epuisé depuis près de 40 ans des deux côtés de l'Atlantique et jamais réédité depuis, revoici enfin l'un des plus grands classiques de Richard CORBEN, BLOODSTAR, d'après une nouvelle de l'immense Robert E. HOWARD, l'un des pères fondateurs de la "fantasy" moderne. Restaurée directement à partir des sublimes planches originales restées inaccessibles au public comme au monde de l'édition depuis cette époque, cette oeuvre majeure va enfin pouvoir vous être proposée dans son magnifique N&B original.