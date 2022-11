"Il existe un moment commun, dans certaines manières de faire de la sociologie ou de l'art, où les pratiques se recoupent. dans notre réflexion consistant à re-décrire les sciences sociales et les arts non plus en tant que disciplines constituées, mais en tant qu'ensembles de pratiques à inventer, bricoler, le découpage entre arts et sciences est alors peut-être à rejouer, des frontières peuvent se déplacer. " Ce cahier rassemble 32 exercices - instruments pour se former à l'observation sociologique autant qu'instructions de performance - proposés par Howard S. Becker et discutés avec Franck Leibovici, pour mettre en oeuvre ces pratiques communes. Tous niveaux.