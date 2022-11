Magazine Georges n°61 - Lune (déc 22 / Janv 22)

Décollage immédiat pour le nouveau Georges, direction... la Lune ! Rêveurs, rêveuses ou futur·e·s spationautes, voici comment finir l'année dans les étoiles : Partie 1, des HISTOIRES, avec : - une longue BD où l'auteur-illustrateur Halfbob (l'auteur des Super Inventions et autres découvertes étonnantes) usera de son talent pour mélanger science et humour ! - un épisode de Panpi et Gorri, premiers chiens de BD dans l'espace - l'histoire vraie et rocambolesque de la mission Appolo 13 Partie 2, des JEUX pour : - revivre les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune - comprendre les marées - découvrir la légende du loup garou... tout en s'amusant ! Un PAPER-TOY en forme de station spatiale ! Partie 3, des ACTIVITES pour : - préparer des croissants de Lune... aux noisettes ! - réaliser une carte graphique sur les phases de la Lune - faire décoller une fusée - fabriquer un "jetpack" tout en récup' pour se déguiser et partir dans l'espace ! Sans oublier les chroniques de livres, le reportage et le quiz final... Bref, voici un numéro qui devrait attirer tous les jeunes "extra terrestres" de notre galaxie !