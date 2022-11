Le guide de l'autoédition. La référence pour concevoir, publier et promouvoir un livre de qualité professionnelle

L'autoédition s'est fait une place, et un nom, dans le paysage littéraire français. Elle est devenue une voie comme une autre de publier son livre ; une alternative crédible aux yeux des auteurs, désormais convaincus de sa pertinence et des opportunités qu'elle offre. Elle connaît toutefois un déficit d'image qui pourra être comblé lorsque la qualité générale des ouvrages autoédités aura objectivement augmenté. Car à l'heure actuelle, même si de nombreux ouvrages se révèlent agréables à lire, voire admirables, de nombreux autres demeurent moyens, pour ne pas dire mauvais : multiples erreurs et incohérences dans la structure, l'intrigue, le style, le syntaxe, l'orthographe, etc. Ce guide tente de vous aiguiller à travers les méandres de l'autoédition, de vous présenter les acteurs de la chaîne du livre, de vous fournir des conseils utiles à chaque étape de votre projet et de répondre à un maximum de vos questions pour vous aider à publier un livre de qualité. L'aventure sera belle si vous tendez vers une certaine forme d'excellence. Cela doit devenir votre fil d'Ariane, votre but. Autoéditer un livre, c'est bien. De qualité, c'est mieux.