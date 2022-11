Douceurs d'ailleurs

Cet ouvrage vous propose un véritable voyage autour de notre planète, en passant par chaque continent, chaque tradition culinaire. Des viennoiseries épicées des pays nordiques aux tartelettes acidulées du Portugal, en passant par les cakes fruités des balkans, promenez-vous au fil des pages sur une route de douceurs exotiques et réconfortantes. Pâtissier amateur ou boulanger confirmé, renouvelez votre créativité en cuisine, en découvrant des saveurs originales et insoupçonnées. > Plus de 70 recettes de douceurs venues du monde entier pour une grande variété de goûts, de styles et toujours plus de plaisir gustatif. > Chaque recette est présentée de manière claire et illustrée d'une photographie pleine de gourmandise.