Eaux Fortes est une plongée inédite au coeur d'un monde figé doublement- par le climat, par la pandémie. Christophe Jacrot déploie dans ce nouveau livre la quintessence de ce qu'il a produit depuis ces deux dernières années, toujours aux quatre coins du monde. Avec cette monographie exceptionnelle, Christophe Jacrot rassemble une sélection de ses clichés les plus intenses depuis 2019 (et quelques plus anciennes) : couleurs chatoyantes ou immaculées de collines et de montagnes, maisons solitaires perdues dans les neiges virevoltantes, êtres rigidifiés par le froid et silhouettes évanouies sous la pluie ou la neige dans des grandes mégalopoles à la verticale, rivages presque submergés par les vagues... Les contours du réel s'effacent-ils en même temps que le monde est emporté dans l'incertitude ? Avec Eaux Fortes, Christophe Jacrot offre encore un condensé puissant de sa quête esthétique, portée par une démarche essentiellement picturale et émotionnelle, inscrite dans le titre qu'il a donné à son ouvrage. Capter l'éternel, saisir l'immuable dans un univers changeanttelle est l'obsession instinctive d'un photographe qui oscille constamment entre le réel et l'imaginaire. Eaux Fortes est autant sa cartographie mentale et physique que la nôtre. Sous son objectif, l'immensité des espaces, la véhémence des éléments se jouent avec délectation de nos besoins d'intériorité et d'apaisement.