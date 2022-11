Michel Vaillant Tome 11 : Cannonball. Les designers et le pirate, Edition limitée

Lorsque POG, célèbre youtubeur automobile et collectionneur de bolides, lui propose une course pirate sur route ouverte, de New York à Los Angeles, Michel Vaillant est d'abord dubitatif. Mais il se laisse finalement prendre au jeu de la Cannonball, cette course mythique sans règles, où tous les coups sont permis. Mais peut-être vont-ils l'être un peu trop ! Car entre sabotage informatique et attentat à la bombe, quelqu'un semble bien décidé à ce que la nouvelle Vaillante, la MontlHéry, n'arrive jamais à bon port... Les centaines de milliers de fans suivant Michel Vaillant et POG sur les réseaux sociaux vont-ils assister en direct au chant du cygne de deux des plus grandes stars du monde de l'automobile ? Attention : grand spectacle en perspective ! Lapière fait rugir tout son talent dans ce Vaillant confrontant ? dans la plus pure tradition Graton ? Michel Vaillant, héros de fiction, et POG, personnalité réelle. Il est accompagné d'Olivier Marin et Marc Bourgne, qui fait son retour sur la série.