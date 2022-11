Je suis Lahou, j'ai 30 ans et je suis infirmier dans un service de réanimation. Qu'est-ce qu'un infirmier en réanimation ? C'est quelqu'un qui a décidé de passer 12 heures de sa journée ou de sa nuit à s'occuper de personnes malades, atteintes de multiples défaillances d'organes. C'est une prise en charge multidisciplinaire, à la fois médicale et relationnelle. Par ce livre, je tiens à honorer ce métier et je souhaite mettre en lumière ce qui se passe réellement au sein de l'hôpital public et ce que nous vivons en tant que soignants. Chaque jour, je vois les faux semblants de l'hôpital d'aujourd'hui, les promesses d'argent, de personnel, de conditions de travail soi-disant améliorées, mais rien n'est réellement fait pour repenser la bonne et saine gestion des hôpitaux, et aider réellement les soignants dans l'exercice de leurs fonctions. Je souhaiterais que nous puissions allier toutes les médecines, que l'on s'intéresse à prôner la médecine alternative et naturelle, en s'intéressant à notre manière de vivre et de nous alimenter, plutôt que de continuer d'enrichir les Big Pharma. Nous vivons dans un système qui promeut la maladie plutôt que la santé. La vie sans humanité ne vaut rien, la vie sans santé non plus, il faut garder la joie de vivre, la transmettre et vivre, tout simplement. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le surnom d'itinéraire d'un infirmier.