" Un petit garçon imagine la vie sur Terre à l'époque où les dinosaures régnaient en maîtres et où le ciel s'emplissait du battement sauvage des ailes des ptérosaures. Puis un astéroïde est tombé, changeant le monde à jamais. Si Kûn pouvait remonter plus loin dans le temps, il serait témoin d'une collision encore plus importante, lorsque la jeune Terre a été frappée par une autre planète, créant notre satellite, la Lune... Le mouvement éternel de la Terre nous entraîne dans un voyage envoûtant à travers l'incroyable évolution de notre planète, avec ses créatures oubliées, ses océans enfouis et les feux qui crépitent en son centre".