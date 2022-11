LÉONARD DE VINCI, UNE VIE D'INNOVATION

" Des machines volantes à la Joconde, les talents et l'innovation de Léonard de Vinci ne connaissaient aucune limite. Maître de l'art, de l'ingénierie, de la musique et bien plus encore, ses inventions comprennent des hélicoptères, des parachutes, un scaphandre et des chevaliers robots. Ses oeuvres d'art étaient inégalées et comprennent le tableau le plus célèbre du monde. Découvre la vie fascinante et l'héritage de De Vinci dans ce livre magnifiquement illustré ! "