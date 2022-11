Les héritiers de l'enfer

Les enfers sont régis par dix grands rois qui jugent les mortels pour leurs péchés. Leurs héritiers, en pleine formation, subissent donc beaucoup de pression pour être à la hauteur du rôle. Pourtant, Sôtei, Byôdô, Taizan et leurs amis ont bien d'autres préoccupations, l'amour en tête. Sauf Enma, trop obnubilé par ses études... Et Shinkô, qui préfère s'occuper de petits êtres mignons, au grand dam de son terrible père. Mais les choses sont vouées à changer, et les héritiers à grandir, chacun à leur façon...