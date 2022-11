L'amour le plus lointain du monde Tome 1

C'est par hasard que se rencontrent Isuzu et Tôka, l'un atteint de surdité profonde et l'autre violoniste. Ensemble, ils vont petit à petit trouver chez l'autre ce qui leur fait défaut et se rapprocher. Tôka réalise alors qu'il a des sentiments pour Isuzu. Mais une fois sa flamme déclarée, il se rend compte qu'Isuzu est plus qu'hésitant...