L'orange, dix façons de la préparer

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le zizist. Aucune autre famille de fruits ne connaît une telle pluralité de goûts, tailles, formes et couleurs que les agrumes. Leurs points communs sont surtout anatomiques : l'écorce est formée de deux couches : la première, colorée et chargée d'huiles essentielles, est celle que l'on appelle zeste en cuisine, et la seconde, appelée albédo ou zist, est blanche, plus ou moins épaisse et spongieuse selon les variétés. A l'intérieur de la peau se cache la pulpe, organisée en quartiers eux-mêmes séparés en petites vésicules joliment nommées "poils à jus", "sacs à jus" ou "poils succulents" - de l'anatomie, donc. L'orange, le plus familier des agrumes, se décline elle-même en plusieurs variétés. Chacun de ses composants possède des vertus culinaires et condimentaires, et tous peuvent être utilisés de plusieurs façons (crus, cuits, pressés, confits, râpés, séchés, glacés, infusés...). On pressent alors l'étendue de la palette aromatique et chromatique qui s'offre aux cuisiniers, entre douceur, acidité et amertume.