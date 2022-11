Beast's storm Tome 4

Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains " normaux ", aussi appelés les " sans-oreilles ", et les " Bêtes ", qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji est une Bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Médecin spécialisé dans le soin des Bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sôgo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille. A présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à un fils, Shôta, et la petite famille s'envole pour Hawaii, invitée en vacances par Eiko, la soeur de Sôgo. C'est un séjour de rêve qui s'annonce pour eux... jusqu'au moment où le passé d'Akira resurgit lorsqu'il tombe par hasard sur son ancienne petite amie ! Quant à Sôshi, le père de Sôgo, lui aussi est confronté à son passé quand il retrouve une ancienne connaissance...