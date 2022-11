Black's soldiers Tome 5 : Shadow of Love

Certaines histoires sont inévitables. Voilà des années que Billy a laissé Fremont derrière elle. Dans cette petite ville, il y a le club de bikers dans lequel elle a grandi, et ses parents, qui attendent impatiemment son retour. Mais surtout il y a Elliot... Elliot, son premier amour, qu'elle a dû quitter précipitamment et sans explications. Elliot qui, lorsqu'elle revient, la déteste d'une force qu'elle n'avait pas soupçonnée. Pour Elliot, il fut un temps où Billy était le centre de son univers. Ce dernier a volé en éclat quand Billy a fui le même soir où Aaron, son frère, a été incarcéré. Alors Elliot a dû laisser de côté ses rêves pour prendre sa place chez les Black's Soldiers et s'occuper de sa famille. Billy découvre qu'Elliot a bien grandi : de jeune idéaliste amoureux, il est devenu un biker beau mais sombre, qui refuse de lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Si le retour de Billy ravive des sentiments longtemps enfouis, il révèle quelque chose de plus dangereux encore : la vérité. Billy est la fille de Pyro et Charlie de Burned Love, et Elliot est le frère d'Aaron, le héros de To Run Away. Cette histoire se déroule des années plus tard, mais peut se lire indépendamment.