Les enfants du monde

Un bel album pour découvrir la vie quotidienne des enfants partout dans le monde en explorant tous les aspects depuis la nourriture jusque la famille et pour apprendre comment se faire de nouveaux amis dans toutes les langues. Un concept particulièrement original qui explore, en texte et illustrations, une quinzaine de thèmes (les maisons, les cuisines, les aliments, les repas, les rituels du coucher, les transports, les écoles, les jeux, les fêtes,...) De plus, les mots et expressions de chaque thème sont exprimés dans la langue locale et en phonétique. Le tout avec un nouveau grand talent en illustration.