The Who - Generation

Roger Daltrey, Keith Moon et Pete Townsend (pour ne citer qu'eux) sont décidemment de véritables précurseurs d'un rock britannique proche du pub rock, voire de la brit pop. Près de 60 ans de moulinets sur la guitare, la musique des Who a transcendé les générations, avec un véritable regain lors des diffusions des différentes séries des Experts. Les Who sortent également du cadre stricto-sensu du rock'n'roll, et incarnent le mouvement "Mod" britannique, qui connaît encore aujourd'hui, un véritable engouement de la jeunesse rock.