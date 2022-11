Threat Zone Tome 2

La tension monte alors qu'Olivia ? le système de sécurité révolutionnaire de Kengo Shiina ? a été infectée, menaçant de ruiner la société Revanet. Bakuro, son double virtuel, en est le principal responsable. Olivia se bat contre les virus, tandis que Kengo et Nao affrontent Bakuro et le cracker qui se cache derrière sa création, dans un aller-retour entre mondes réel et virtuel... Mais qui a infecté Olivia et se cache derrière la création de Bakuro ? L'auteur conclut ce diptyque dans un combat final épique, nous propulsant dans un aller-retour entre le monde réel et le monde virtuel.