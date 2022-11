Mon livre des pourquoi ? Toutes les réponses aux 365 questions que tu te poses !

Chaque jour, une réponse à toutes les questions que l'enfant se pose ! - Pourquoi les chatouilles nous font-elles rire ? - Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée ? - Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ? Grâce aux nombreuses informations présentes dans ce livre grand format, les enfants pourront épater leurs copains et briller devant la famille ! Au fil des rubriques variées (sciences, histoire, nature, corps humain, société, animaux...) ce sont des réponses souvent surprenantes, parfois incroyables et toujours enrichies d'explications faciles à comprendre ! Non millésimé - A partir de 7 ans.