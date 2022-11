Nestor Perkal est un artiste polyvalent ayant multiplié ses activités depuis les années 70. Designer de mobilier, d'objets et de luminaires, architecte d'intérieur, scénographe, commissaire d'expositions et directeur artistique, il porte à lui seul, plus de 45 ans de savoir-faire et de recherches. Cette première monographie réalisée à son sujet à pour dessein de retranscrire ce parcours hors-norme, de la manière la plus exhaustive possible. C'est en 1978 et tout juste diplômé que Nestor Perkal quitte sa terre natale, l'Argentine afin de s'installer en France. Il s'épanouit d'abord à Paris en tant que créateur indépendant en éditant ses propres pièces de mobilier. En parallèle, il ouvre une galerie et est le premier à représenter Memphis. Ses créations personnelles sont présentées en 1985, à l'exposition "Vivre en couleurs" de la Fondation Cartier. A Limoges, ensuite, il est au service de l'institution publique, directeur du Craft, centre de recherche sur les arts du feu et de la terre. Une communauté artistique se fait jour autour de lui. Il collabore et entretient des relations fidèles avec nombre de créateurs, designers, artistes, mais aussi fabricants, commanditaires et collectionneurs. Durant presque dix ans, il travaille par exemple, en bonne entente avec le photographe Didier Cazabon. Riche de ces expériences, qui l'ont mené à développer ses différentes pratiques, Nestor Perkal a forgé un savoir-faire cohérent et en accord avec son époque. Plus encore, il a joué et joue encore un rôle essentiel dans la promotion et la production contemporaines de designers, architectes et artistes.