Un photographe au Quai d'Orsay. 40 ans de diplomatie française

Photographe officiel du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pendant près de 40 ans, Frédéric de La Mure a capturé les grands moments de l'histoire internationale. Il a vu le monde changer et il lui a donné, notamment, la célèbre image de François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main à Verdun en 1984, celle de la place Tahir du Caire envahie par la foule pendant la révolution égyptienne en 2011 ou encore celle de l'Accord de Paris de décembre 2015... Cet ouvrage donne à voir la grande et les petites histoires de notre monde contemporain. En support de ces images inédites, Frédéric de La Mure nous raconte ses souvenirs sur le terrain. Un texte documenté signé de la journaliste Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjoint du service de politique étrangère du Figaro, Prix de la presse diplomatique en 1999, remet les événements dans le contexte de leur époque.