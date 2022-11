Le dattier du sultan de Zanzibar

Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. C'est l'unique dattier de toute l'île. Mais chaque année, pendant la nuit qui précède la cueillette, tous les fruits disparaissent mystérieusement... et le sultan en perd la raison. Pour ramener la paix dans l'île et dans l'esprit fêlé de leur père, ses sept fils devront redoubler de patience et de ruse. Avec son humour cartoon et sa guitare gouailleuse, François Vincent nous embarque, encore une fois, dans une histoire aussi déjantée que musicale. Jubilatoire !