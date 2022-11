Nos saveurs du Sud. La cuisine végétale de Stefanie

En rendant visite à une bonne connaissance qui vit depuis quelque temps dans le village idyllique d'Olargues, Kenneth Van den Berghe et Stefanie Van Haudenhove découvrent presque par hasard l'ancienne Ecole du Sacré-Coeur, datant du XIXe siècle. C'est l'amour à première vue. La vue depuis les nombreuses terrasses est à couper le souffle et les plus de 1300 m2 de surface habitable offrent de nombreuses possibilités de partager la magie de ce bâtiment historique avec le plus grand nombre. Cinq ans plus tard, l'Ecole d'Olargues est devenue un lieu unique qui abrite un hôtel de charme, une galerie d'art et un restaurant. Entre-temps, l'hôtesse Stefanie est devenue un chef cuisinier végétal à part entière et certifié. Elle gâte ses hôtes avec des plats originaux de bon goût qu'elle sert sur la terrasse avec une vue unique sur l'un des plus beaux villages de France. Ce livre vous emmène dans une perle du Languedoc, vous permet de rêver sous le soleil du Sud de la France dans un cadre unique et de découvrir les délicieuses recettes d'un 'plant-based' chef contemporain. Qu'est-ce que vous attendez ?