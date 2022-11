L’ Universel étranger

Pourquoi peut-on étudier la Chine en particulier, mais pas l'étranger en général ? L'hypothèse de ce livre est la suivante : si, à la différence de l'histoire ou de la géographie, l'étude des langues et sociétés du monde ne constitue pas une discipline académique à part entière, c'est parce que la conception que les humains se font de l'universel reste encore beaucoup trop monolingue et autocentrée, qu'elle demeure prisonnière de formes qui empêchent de voir les régularités fonctionnelles qui unissent les humains dans le regard qu'ils portent les uns sur les autres. Selon Michael Lucken, la solution pour tenir compte de la diversité humaine sans abandonner l'horizon de la généralité réside dans le développement d'une meilleure compréhension de la variabilité des langues et des imaginaires, ce qui passe par une expérience à la fois intime et populaire du plurilinguisme. A travers l'analyse des quatre fonctions fondamentales des études étrangères que sont la prédation, la critique, la généralisation et la métamorphose, il dessine les linéaments d'une science partagée des points de vue à l'échelle du monde. Au fil d'une réflexion d'une grande érudition sur les jalons constitutifs de la xénologie, l'auteur formule un programme de recherche original pour les sciences humaines et sociales, en ce qu'il se fonde sur "le postulat historiquement construit d'une irréductible pluralité" - autrement dit, sur une anthropologie non philosophique.